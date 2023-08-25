Ночная атака БпЛА на Крым и Россию и Трамп в тюрьме: главные новости ночи 25 августа 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 25 августа 2023:
- Зеленский провел телефонный разговор с Байденом Читать далее –>
- В российских регионах раздаются взрывы: московские аэропорты приостановили работу (видео) Читать далее –>
- Трамп вышел под залог из тюрьмы по делу о вмешательстве в выборы Читать далее –>
- В Крыму раздаются взрывы: кафиры сообщают о массированной атаке БпЛА (видео) Читать дальше –>
- В Одесской области ночью раздавались взрывы: сообщается о работе ПВО Читать далее –>
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