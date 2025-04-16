ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
278
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака БпЛА на Одессу: глава города показал последствия (фото)

Пока информация о пострадавших не поступала.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия атаки БпЛА в Одессу

Последствия атаки БпЛА в Одессу / © t.me/truonline

В результате атаки вражеских ударных беспилотников в Одессе были повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения.

Об этом сообщил глава Одессы Геннадий Труханов.

"Ночью враг совершил атаку на Одессу ударными БпЛА. В результате повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения", - говорится в сообщении.

Он отметил, что в настоящее время информация о пострадавших не поступала.

На месте действуют оперативные службы. После завершения их работы к возобновлению приступят коммунальные бригады.

Ранее сообщалось, что в результате удара вражеских беспилотников Одессе повреждение гражданской инфраструктуры, в частности возгорание жилого дома .

Мы ранее информировали, что в Одессе в ночь на 16 апреля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie