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Ночная атака БпЛА на Одессу: глава города показал последствия (фото)
Пока информация о пострадавших не поступала.
В результате атаки вражеских ударных беспилотников в Одессе были повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения.
Об этом сообщил глава Одессы Геннадий Труханов.
"Ночью враг совершил атаку на Одессу ударными БпЛА. В результате повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения", - говорится в сообщении.
Он отметил, что в настоящее время информация о пострадавших не поступала.
На месте действуют оперативные службы. После завершения их работы к возобновлению приступят коммунальные бригады.
Ранее сообщалось, что в результате удара вражеских беспилотников Одессе повреждение гражданской инфраструктуры, в частности возгорание жилого дома .
Мы ранее информировали, что в Одессе в ночь на 16 апреля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .