Украина
480
1 мин

Ночная атака БпЛА, новая торговая война США и Китая: главные новости ночи 11 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Силы ПВО

Силы ПВО / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 октября 2025 года:

Одессу атаковали дроны: в городе исчезли свет и вода Читать далее –>

США вводят 100% тариф на китайские товары — Трамп Читать далее –>

Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

В США произошел взрыв на военном заводе: есть погибшие и ранены Читать далее –>

Трамп опроверг собственное заявление об отмене встречи с Си Цзиньпином Читать далее –>

480
