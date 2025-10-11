- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 480
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака БпЛА, новая торговая война США и Китая: главные новости ночи 11 октября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 октября 2025 года:
Одессу атаковали дроны: в городе исчезли свет и вода Читать далее –>
США вводят 100% тариф на китайские товары — Трамп Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>
В США произошел взрыв на военном заводе: есть погибшие и ранены Читать далее –>
Трамп опроверг собственное заявление об отмене встречи с Си Цзиньпином Читать далее –>