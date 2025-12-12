ТСН в социальных сетях

Ночная атака БпЛА, новое скандальное заявление Трампа: главные новости ночи 12 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп / © скрин с видео

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 декабря 2025 года:

  • Трамп заявил, что только Зеленскому «не нравится» мирный план, а все остальные «в восторге» Читать далее –>

  • Европа должна помочь Украине сделать сложный выбор — Турция Читать далее –>

  • Ночью дроны атаковали один из самых больших российских НПЗ: там возник масштабный пожар Читать далее –>

  • Ночью в Одессе прогремели взрывы: город атаковали БпЛА Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

