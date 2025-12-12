- Дата публикации
Ночная атака БпЛА, новое скандальное заявление Трампа: главные новости ночи 12 декабря 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 декабря 2025 года:
Трамп заявил, что только Зеленскому «не нравится» мирный план, а все остальные «в восторге»
Европа должна помочь Украине сделать сложный выбор — Турция
Ночью дроны атаковали один из самых больших российских НПЗ: там возник масштабный пожар
Ночью в Одессе прогремели взрывы: город атаковали БпЛА
Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками