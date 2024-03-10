Ночная атака БпЛА, оккупанты загрузли под Авдеевкой: главные новости ночи 10 марта 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Франция создает коалицию стран, готовых отправить западные войска в Украину — Politico Читать далее –>
- В Одессе раздавались взрывы — СМИ Читать далее –>
- Оппозиция Польши планирует "большой марш" против украинской агропродукции Читать далее –>
- Российские захватчики замедлили наступление под Авдеевкой — The New York Times Читать далее –>
- Из-за атаки БпЛА на Николаевщине возможны отключения света Читать далее –>
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