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Ночная атака БпЛА, оккупанты загрузли под Авдеевкой: главные новости ночи 10 марта 2024 года

Ночная атака БпЛА, оккупанты загрузли под Авдеевкой: главные новости ночи 10 марта 2024 года

Война в Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Франция создает коалицию стран, готовых отправить западные войска в Украину — Politico Читать далее –>
  • В Одессе раздавались взрывы — СМИ Читать далее –>
  • Оппозиция Польши планирует "большой марш" против украинской агропродукции Читать далее –>
  • Российские захватчики замедлили наступление под Авдеевкой — The New York Times Читать далее –>
  • Из-за атаки БпЛА на Николаевщине возможны отключения света Читать далее –>

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