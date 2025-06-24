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Ночная атака БпЛА, перемирие между Ираном и Израилем: главные новости ночи 24 июня 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 июня 2025 года:
Иран и Израиль согласились на полное прекращение огня — Трамп Читать далее –>
На Сумщине в результате удара дронами погибли три человека, среди них ребенок — ОВА Читать далее –>
В Харькове ночью раздались взрывы — Терехов Читать далее –>
В Иране прокомментировали заявление Трамп о прекращении огня с Израилем Читать далее –>
Враг ночью атаковал Украину ударными БПЛА Читать далее –>