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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1938
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака БпЛА, перемирие между Ираном и Израилем: главные новости ночи 24 июня 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Боевые действия между Ираном и Израилем

Боевые действия между Ираном и Израилем / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 июня 2025 года:

  • Иран и Израиль согласились на полное прекращение огня — Трамп Читать далее –>

  • На Сумщине в результате удара дронами погибли три человека, среди них ребенок — ОВА Читать далее –>

  • В Харькове ночью раздались взрывы — Терехов Читать далее –>

  • В Иране прокомментировали заявление Трамп о прекращении огня с Израилем Читать далее –>

  • Враг ночью атаковал Украину ударными БПЛА Читать далее –>

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