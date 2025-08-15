ТСН в социальных сетях

Ночная атака БпЛА, подготовка встречи Трампа и Путина: главные новости ночи 15 августа 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Дональд Трамп и Путин

Дональд Трамп и Путин / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15августа 2025 года:

  • Секретная служба США проводит беспрецедентную операцию перед встречей Трампа и Путина — Bloomberg Читать далее –>

  • Трамп может сократить войска США в Европе ради соглашения с Путиным Читать далее –>

  • БпЛА атаковали НПЗ Сызрани: раздались взрывы (видео) Читать дальше –>

  • Ночью враг атаковал Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

  • Глава Минфина США раскритиковал Европу за покупку горючего из российской нефти Читать далее –>

