Ночная атака БпЛА, подготовка встречи Трампа и Путина: главные новости ночи 15 августа 2025 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15августа 2025 года:
Секретная служба США проводит беспрецедентную операцию перед встречей Трампа и Путина — Bloomberg
Трамп может сократить войска США в Европе ради соглашения с Путиным
БпЛА атаковали НПЗ Сызрани: раздались взрывы (видео)
Ночью враг атаковал Украину ударными беспилотниками
Глава Минфина США раскритиковал Европу за покупку горючего из российской нефти