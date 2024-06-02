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Ночная атака БпЛА, Путин готовится к войне с Европой: главные новости ночи 2 июня 2024 года

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Ночная атака БпЛА, Путин готовится к войне с Европой: главные новости ночи 2 июня 2024 года

Беспилотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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  • Контрразведка Британии переориентируется на борьбу с Китаем, Ираном и Россией Читать далее –>

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