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Ночная атака БпЛА, Путин надеется истощить Украину войной: главные новости ночи 8 июня 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 июня 2025 года:
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Оккупанты атаковали Запорожскую область: ранен мужчина — ОВА Читать далее –>
Путин надеется на усталость Украины от войны — ISW Читать далее –>