Ночная атака БпЛА, Путин решительно настроен продолжать войну: главные новости ночи 29 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Диктатор Путин

Диктатор Путин / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 29 октября 2025 года:

В Одесской области прогремели взрывы: в одном из городов исчез свет Читать дальше –>

Путин как никогда настроен продолжать войну — разведка США Читать далее –>

Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

БПЛА атаковали нефтебазу в Ульяновской области и завод в Ставропольском крае (видео) Читать дальше –>

Трамп хочет втянуть Китай в давление на Россию — дипломат Читать далее –>

