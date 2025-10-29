- Дата публикации
- Украина
- 1393
- 1 мин
Ночная атака БпЛА, Путин решительно настроен продолжать войну: главные новости ночи 29 октября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
В Одесской области прогремели взрывы: в одном из городов исчез свет
Путин как никогда настроен продолжать войну — разведка США
Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками
БПЛА атаковали нефтебазу в Ульяновской области и завод в Ставропольском крае (видео)
Трамп хочет втянуть Китай в давление на Россию — дипломат