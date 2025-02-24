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Ночная атака БпЛА, результаты выборов в Германии: главные новости ночи 24 февраля 2025 года

Ночная атака БпЛА, результаты выборов в Германии: главные новости ночи 24 февраля 2025 года

Результаты выборов в Германии / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 февраля 2025 года:

  • Германия недостаточно поддерживала Украину: Мерц после победы на выборах Читать далее –>
  • Выборы в Германии: блок ХДС/ХСС официально одержал победу Читать далее –>
  • В войне против Украины Россия все больше опирается на Иран и КНДР — ISW Читать дальше –>
  • Захватчики продвинулись на Харьковщине и Донбассе — DeepState Читать далее –>
  • Россия атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

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