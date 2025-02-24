Ночная атака БпЛА, результаты выборов в Германии: главные новости ночи 24 февраля 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 февраля 2025 года:
- Германия недостаточно поддерживала Украину: Мерц после победы на выборах Читать далее –>
- Выборы в Германии: блок ХДС/ХСС официально одержал победу Читать далее –>
- В войне против Украины Россия все больше опирается на Иран и КНДР — ISW Читать дальше –>
- Захватчики продвинулись на Харьковщине и Донбассе — DeepState Читать далее –>
- Россия атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>
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