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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
628
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака БпЛА, РФ меняет тактику штурмов на фронте: главные новости ночи 27 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 апреля 2025 года:

  • В Днепре ночью раздались взрывы Читать далее –>

  • Китай захватил спорный риф у военного форпоста Филиппин — Financial Times Читать далее –>

  • В США подготовили законопроект о дополнительных тарифах для стран, покупающих российскую нефть Читать далее –>

  • Мотоциклы и авто: в ISW рассказали о новой тактике наступления россиян Читать далее –>

  • В Одессе ночью раздались взрывы — Труханов Читать далее –>

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