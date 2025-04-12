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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
603
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака БпЛА, ситуация на фронте: главные новости ночи 12 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 апреля 2025 года:

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