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- Украина
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Ночная атака БпЛА, ситуация на фронте: главные новости ночи 12 апреля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 апреля 2025 года:
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