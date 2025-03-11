Ночная атака БпЛА, спецпредставитель Трампа летит на переговоры с Путиным: главные новости ночи 11 марта 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 марта 2025 года:
- Зеленский в Джидде провел встречу с принцем Саудовской Аравии Читать далее –>
- Спецпредставитель Трампа Виткофф посетит Москву для переговоров с Путиным — Bloomberg Читать далее –>
- В ряде регионов РФ сообщили об атаке беспилотников Читать далее –>
- Российские дроны атаковали Украину Читать далее –>
- В Одесские ОВА рассказали о последствиях атаки БпЛА на Одессу Читать далее –>
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