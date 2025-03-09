Ночная атака БпЛА, США блокируют борьбу с российским "теневым флотом": главные новости ночи 9 марта 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 марта 2025 года:
- В Киеве и Черкассах ночью раздались взрывы Читать далее –>
- Враг атаковал Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- Франция передаст Украине партию оружия на 195 млн евро, которую профинансирует Россия Читать далее –>
- США заблокировали инициативу G7 по борьбе с российским "теневым флотом" Читать далее –>
- Дроны атаковали российское стратегическое предприятие — ЦПИ Читать далее –>
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