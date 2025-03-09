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Ночная атака БпЛА, США блокируют борьбу с российским "теневым флотом": главные новости ночи 9 марта 2025 года

Ночная атака БпЛА, США блокируют борьбу с российским "теневым флотом": главные новости ночи 9 марта 2025 года

США блокируют борьбу с российским "теневым флотом" / Фото: из соцсетей

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 марта 2025 года:

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