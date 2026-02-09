- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1708
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака БпЛА, США давят на Украину: главные новости ночи 9 февраля 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 февраля 2026 года:
Массированная атака на Одессу: власти города сообщили о значительных разрушениях, пожарах и погибшем Читать далее –>
США давят на Украину любимым способом Трампа — NBC News Читать далее –>
Премьер Великобритании может уйти в отставку — Bloomberg Читать далее –>
В США ограничили доступ к разведданным после перехваченного необычного разговора с окружением Трампа Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>