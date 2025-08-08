- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2678
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака БпЛА, США готовят встречу Зеленского и Путина: главные новости ночи 8 августа 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 8 августа 2025 года:
В Белом доме готовят встречу Трампа, Зеленского и Путина на следующей неделе — СМИ Читать далее –>
Россия атаковала Украину БпЛА Читать далее –>
Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном: Россия теряет Южный Кавказ — Reuters Читать далее –>
Враг атаковал Киевщину БПЛА: есть раненые — ОВА (фото) Читать дальше –>
В Харькове ночью раздались взрывы — Терехов Читать далее –>