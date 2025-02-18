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Ночная атака БпЛА, страны Европы готовы предоставить Украине гарантии безопасности: главные новости ночи 18 февраля 2025 года

Ночная атака БпЛА, страны Европы готовы предоставить Украине гарантии безопасности: главные новости ночи 18 февраля 2025 года

Европа может предоставить Украине гарантии безопасности / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 февраля 2025 года:

  • Россия не собирается выполнять мирные соглашения: в ISW назвали причины Читать далее –>
  • Вражеские БпЛА ночью атаковали Украину: Читать дальше –>
  • Страны Европы готовы предоставить Украине гарантии безопасности — Рютте Читать далее –>
  • В ряде регионов Украины прогремели взрывы — СМИ Читать далее –>
  • Европейские лидеры призвали Украину не соглашаться на прекращение огня без мирного соглашения Читать далее –>

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