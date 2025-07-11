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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
649
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака БпЛА, Трамп анонсировал важное заявление об Украине: главные новости ночи 11 июля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональ Трамп

Дональ Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 июля 2025 года:

  • Вражеские БпЛА атаковали Чугуев: есть разрушения и ранены Читать дальше –>

  • Трамп анонсировал важное заявление о войне в Украине Читать далее –>

  • Россия нанесла удар по медучреждению в Харькове: есть пострадавшие Читать далее –>

  • Мерц назвал условия для разморозки российских активов в Европе .

  • В Николаеве ночью раздались взрывы Читать далее –>

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