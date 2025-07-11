- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 649
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака БпЛА, Трамп анонсировал важное заявление об Украине: главные новости ночи 11 июля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 июля 2025 года:
Вражеские БпЛА атаковали Чугуев: есть разрушения и ранены Читать дальше –>
Трамп анонсировал важное заявление о войне в Украине Читать далее –>
Россия нанесла удар по медучреждению в Харькове: есть пострадавшие Читать далее –>
Мерц назвал условия для разморозки российских активов в Европе .
В Николаеве ночью раздались взрывы Читать далее –>