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Ночная атака БпЛА, Трамп начинает торговую войну с Европой: главные новости ночи 27 февраля 2025 года

Ночная атака БпЛА, Трамп начинает торговую войну с Европой: главные новости ночи 27 февраля 2025 года

Трамп объявил торговую войну Европе / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 февраля 2025 года:

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