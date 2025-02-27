Ночная атака БпЛА, Трамп начинает торговую войну с Европой: главные новости ночи 27 февраля 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 февраля 2025 года:
- Трамп заявил, что Евросоюз был создан "чтобы грабить США" и анонсировал 25% пошлины на все товары блока Читать далее –>
- Ночью в Киеве раздались взрывы Читать далее –>
- Оккупанты продвинулись в Донецкой области — DeepState Читать далее –>
- Мерц посетит Францию, где проведет переговоры с Макроном Читать далее –>
- Россия атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>
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