Ночная атака БпЛА, Трамп намекает на «захват» Гренландии: главные новости ночи 10 января 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 января 2026 года:
В Кривом Роге во время атаки дронов раздались взрывы
Трамп заявил, что США получат контроль над Гренландией «по-хорошему» или «по-плохому»
Ночью в Харькове раздался взрыв
Латвия инициирует внеочередное заседание Совбеза ООН из-за удара «Орешником» по Украине
Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА