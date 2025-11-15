- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 127
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака БпЛА, Трамп намерена взорвать ядерную бомбу: главные новости ночи 15 ноября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15 ноября 2025 года:
Трамп заявил, что США «достаточно скоро» проведут ядерные испытания Читать далее –>
В Днепре ночью раздались две серии взрывов Читать далее –>
КНДР исчерпала запасы снарядов для России — Reuters Читать далее –>
В Запорожские области ночью раздались взрывы — ОВА Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину БпЛА Читать далее –>