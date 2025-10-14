- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1056
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака БпЛА, Трамп подтвердил встречу с Зеленским: главные новости ночи 14 октября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 октября 2025 года:
Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским в пятницу Читать далее –>
Военные рассказали о «странном явлении» на Покровском направлении Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>
Ночью в Сумах раздались взрывы Читать далее –>
В русских Белгороде и Курске исчез свет — ЦПД Читать дальше –>