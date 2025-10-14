ТСН в социальных сетях

Украина
1056
1 мин

Ночная атака БпЛА, Трамп подтвердил встречу с Зеленским: главные новости ночи 14 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп / © скрин с видео

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 октября 2025 года:

Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским в пятницу Читать далее –>

Военные рассказали о «странном явлении» на Покровском направлении Читать далее –>

Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

Ночью в Сумах раздались взрывы Читать далее –>

В русских Белгороде и Курске исчез свет — ЦПД Читать дальше –>

1056
