- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 5735
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака БпЛА, Трампа проинформировали о новом наступлении Украины: главные новости ночи 25 сентября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 25 сентября 2025 года:
Трамп получил данные о «планируемом украинском наступлении» — WSJ
Россияне ударили по энергетике Винницкой области
Россия ночью атаковала Украину беспилотниками
В Дании закрыли аэропорт из-за дронов
Зеленский провел встречу с генсеком НАТО: обсуждали