Ночная атака БпЛА, Трампу отказали в закрытии дела по секретным документам: главные новости ночи 15 марта 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Киевской области силы ПВО работают по вражеским беспилотникам — КОВА Читать дальше –>
- Один человек погиб в результате удара БпЛА в Винницкой области — ОВА Читать далее –>
- Суд отказал Трампу в закрытии дела по секретным документам Читать далее –>
- В Киеве прогремели взрывы: работают силы ПВО Читать далее –>
- Боррель иронически прокомментировал слова Папы Римского о "белом флаге" Читать далее –>
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