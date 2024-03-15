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Ночная атака БпЛА, Трампу отказали в закрытии дела по секретным документам: главные новости ночи 15 марта 2024 года

Ночная атака БпЛА, Трампу отказали в закрытии дела по секретным документам: главные новости ночи 15 марта 2024 года

Беспилотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Киевской области силы ПВО работают по вражеским беспилотникам — КОВА Читать дальше –>
  • Один человек погиб в результате удара БпЛА в Винницкой области — ОВА Читать далее –>
  • Суд отказал Трампу в закрытии дела по секретным документам Читать далее –>
  • В Киеве прогремели взрывы: работают силы ПВО Читать далее –>
  • Боррель иронически прокомментировал слова Папы Римского о "белом флаге" Читать далее –>

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