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Ночная атака БпЛА, Украина получит от мирового банка $1,5 млрд: главные новости ночи 27 марта 2024 года

Ночная атака БпЛА, Украина получит от мирового банка $1,5 млрд: главные новости ночи 27 марта 2024 года

Мировой банк / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Госдепе прокомментировали украинские удары по российским НПЗ Читать далее –>
  • Всемирный банк выделил Украине $1,5 млрд ссуды под гарантии Британии и Японии Читать далее –>
  • Российские кафиры атаковали Украину ударными БпЛА — ПС Читать дальше –>
  • В Пентагоне отреагировали на российскую ракету в Польше Читать далее –>
  • Rheinmetall получил от ЕС 130 млн евро на увеличение производства 155-мм снарядов Читать далее –>

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