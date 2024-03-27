Ночная атака БпЛА, Украина получит от мирового банка $1,5 млрд: главные новости ночи 27 марта 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Госдепе прокомментировали украинские удары по российским НПЗ Читать далее –>
- Всемирный банк выделил Украине $1,5 млрд ссуды под гарантии Британии и Японии Читать далее –>
- Российские кафиры атаковали Украину ударными БпЛА — ПС Читать дальше –>
- В Пентагоне отреагировали на российскую ракету в Польше Читать далее –>
- Rheinmetall получил от ЕС 130 млн евро на увеличение производства 155-мм снарядов Читать далее –>
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