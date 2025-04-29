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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
303
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака БпЛА, в Конгрессе инициировали импичмент Трампа: главные новости ночи 29 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 29 апреля 2025 года:

  • Атака БпЛА на Киев: в Деснянском районе горит дом и авто, на место вызвали медиков Читать далее –>

  • В Конгрессе США инициировали импичмент против Трампа Читать далее –>

  • Ночью враг атаковал Украину ударными БПЛА Читать далее –>

  • Австралия не может передать Украине 49 танков Abrams из-за сопротивления США Читать далее –>

  • У Трампа пугают апокалипсисом, если не прекратить войну между Украиной и РФ Читать далее –>

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