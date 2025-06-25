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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3504
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака БпЛА, в НАТО предупредили о тяжелом лете для Украины: главные новости ночи 25 июня 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
БпЛА Shahed

БпЛА Shahed / © Getty Images

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 25 июня 2025 года:

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