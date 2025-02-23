Ночная атака БпЛА, в США анонсируют прекращение огня между Украиной и РФ: главные новости ночи 23 февраля 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 23 февраля 2025 года:
- Враг атаковал Киев ударными БпЛА: в столице раздавались взрывы Читать далее –>
- Ночью беспилотники атаковали Запорожье — ОВА Читать далее –>
- В Белом доме анонсировали прекращение огня между Украиной и РФ на следующей неделе Читать далее –>
- Ракетный удар по Кривому Рогу: Вилкул рассказал о последствиях Читать далее –>
- Россия атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>
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