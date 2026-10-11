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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2655
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака БпЛА, Трампа раскритиковали за соглашение с Путиным: главные новости ночи 11 октября 2026 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Владимир Зеленский, Путин и Дональд Трамп

Владимир Зеленский, Путин и Дональд Трамп / © ТСН

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 октября 2026 года:

  • «Это предательство»: бывший вице-президент США набросился на Трампа из-за соглашения с Путиным Читать далее –>

  • Дизель здесь ни при чем: Портников объяснил, что на самом деле стоит за соглашением Трампа с Путиным Читать далее –>

  • Трамп разозлил даже своих: в Конгрессе готовят законопроект по российской нефти Читать далее –>

  • The Guardian: Путин открыл второй фронт против Европы: кто стал главной мишенью Кремля Читать далее –>

  • Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками .

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