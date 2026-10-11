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- Украина
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Ночная атака БпЛА, Трампа раскритиковали за соглашение с Путиным: главные новости ночи 11 октября 2026 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 октября 2026 года:
«Это предательство»: бывший вице-президент США набросился на Трампа из-за соглашения с Путиным Читать далее –>
Дизель здесь ни при чем: Портников объяснил, что на самом деле стоит за соглашением Трампа с Путиным Читать далее –>
Трамп разозлил даже своих: в Конгрессе готовят законопроект по российской нефти Читать далее –>
The Guardian: Путин открыл второй фронт против Европы: кто стал главной мишенью Кремля Читать далее –>
Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками .
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