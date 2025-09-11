ТСН в социальных сетях

Украина
7242
1 мин

Ночная атака БпЛА, в США застрелили соратника Трампа: главные новости ночи 11 сентября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Беспилотники Shahed

Беспилотники Shahed / © Getty Images

  • В США после стрельбы скончался ультраправый активист Чарли Кирк: кто он и что говорил об Украине Читать далее –>

  • Макрон обсудил с Трампом дроновую атаку на Польшу Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>

  • Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумской области — ОВА (фото) Читать дальше –>

  • «Пытаются закрыть глаза»: Костенко о реакции НАТО на обстрел Польши Читать далее –>

7242
