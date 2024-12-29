Ночная атака БпЛА, в Южной Корее разбился пассажирский самолет: главные новости ночи 29 декабря 2024 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

Трамп показывает, что он очень похож на Путина — Портников .

В Южной Корее во время посадки разбился пассажирский самолет: многие погибшие Читать далее –>

Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>

Россия хочет оставить без тепла и света жителей Приднестровья – премьер Молдовы Читать далее –>

В КНДР приняли стратегию "самого жестокого" противодействия США — Reuters Читать далее –>

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