Ночная атака БпЛА, в Южной Корее разбился пассажирский самолет: главные новости ночи 29 декабря 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Трамп показывает, что он очень похож на Путина — Портников .
- В Южной Корее во время посадки разбился пассажирский самолет: многие погибшие Читать далее –>
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- Россия хочет оставить без тепла и света жителей Приднестровья – премьер Молдовы Читать далее –>
- В КНДР приняли стратегию "самого жестокого" противодействия США — Reuters Читать далее –>
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