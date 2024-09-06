Ночная атака БпЛА, Великобритания передаст Украине новую партию ракет: главные новости ночи 7 сентября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- Сырский объяснил, почему мобилизованные направляются на фронт без должной подготовки Читать далее –>
- Во Львовской области произошло возгорание в результате падения обломков БпЛА — Садовый Читать дальше –>
- Великобритания передаст Украине 650 ракет для усиления ПВО Читать далее –>
- Основатель Telegram Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции Читать далее –>
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