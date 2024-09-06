Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночная атака БпЛА, Великобритания передаст Украине новую партию ракет: главные новости ночи 7 сентября 2024 года

Ночная атака БпЛА, Великобритания передаст Украине новую партию ракет: главные новости ночи 7 сентября 2024 года

Британя передаст Украине ракеты / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • Сырский объяснил, почему мобилизованные направляются на фронт без должной подготовки Читать далее –>
  • Во Львовской области произошло возгорание в результате падения обломков БпЛА — Садовый Читать дальше –>
  • Великобритания передаст Украине 650 ракет для усиления ПВО Читать далее –>
  • Основатель Telegram Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация