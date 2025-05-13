ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1162
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака БпЛА, враг продвигается на фронте: главные новости ночи 13 мая 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Война в Украине

Война в Украине / © Getty Images

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 мая 2025 года:

  • Враг продвинулся на Донетчине — DeepState Читать далее –>

  • Россия атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>

  • Установление мира в Украине грозит нападением России на страны Европы — Еврокомиссар Читать далее –>

  • В Ливии вспыхнули бои: на улицах Триполи слышна стрельба Читать далее –>

  • Трамп заявил, что «Евросоюз хуже Китая» и анонсировал разговор с Си Цзиньпином Читать далее –>

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie