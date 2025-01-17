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Ночная атака БпЛА, враг продвигается на фронте: главные новости ночи 17 января 2025 года

Ночная атака БпЛА, враг продвигается на фронте: главные новости ночи 17 января 2025 года

Война в Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • На Киевщине в результате падения обломков БПЛА ранен ребенок — КОВА Читать дальше –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • В России все меньше средств борьбы с украинскими дронами — Defense Express Читать далее –>
  • Враг продвигается на фронте и оккупировал три населенных пункта — DeepState Читать далее –>
  • Аналитики ISW назвали сроки уничтожения войск КНДР в Курской области .

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