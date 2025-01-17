Ночная атака БпЛА, враг продвигается на фронте: главные новости ночи 17 января 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- На Киевщине в результате падения обломков БПЛА ранен ребенок — КОВА Читать дальше –>
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- В России все меньше средств борьбы с украинскими дронами — Defense Express Читать далее –>
- Враг продвигается на фронте и оккупировал три населенных пункта — DeepState Читать далее –>
- Аналитики ISW назвали сроки уничтожения войск КНДР в Курской области .
Читайте также: