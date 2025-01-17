Ночная атака БпЛА, враг продвигается на фронте: главные новости ночи 17 января 2025 года

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На Киевщине в результате падения обломков БПЛА ранен ребенок — КОВА Читать дальше –>

Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>

В России все меньше средств борьбы с украинскими дронами — Defense Express Читать далее –>

Враг продвигается на фронте и оккупировал три населенных пункта — DeepState Читать далее –>

Аналитики ISW назвали сроки уничтожения войск КНДР в Курской области .

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