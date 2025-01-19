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Ночная атака БпЛА, враг продвигается на фронте: главные новости ночи 19 января 2025 года

Ночная атака БпЛА, враг продвигается на фронте: главные новости ночи 19 января 2025 года

Война в Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • США начали размещать в Европе модифицированные ядерные бомбы Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • В ОСУВ "Хортица" опровергли информацию, что россияне вошли в Покровск Читать далее –>
  • Враг продвинулся около шести населенных пунктов — DeepState Читать далее –>
  • Трамп планирует в первые 100 дней президентства посетить Китай — WSJ Читать далее –>

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