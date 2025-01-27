Ночная атака БпЛА, враг продвигается на фронте: главные новости ночи 27 января 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи против 27 января 2025 года:
- В Киевской области сработали силы ПВО — КОВА Читать далее –>
- Взрывы раздались в Ивано-Франковске Читать далее –>
- Российские захватчики атакуdfkb Украину ударными БпЛА Читать далее –>
- Колумбия вводит 25% пошлины на товары из США Читать далее –>
- Враг продвинулся на Покровском направлении — DeepState Читать далее –>
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