Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночная атака БпЛА, враг продвигается на фронте: главные новости ночи 27 января 2025 года

Ночная атака БпЛА, враг продвигается на фронте: главные новости ночи 27 января 2025 года

Война в Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи против 27 января 2025 года:

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Следующая публикация