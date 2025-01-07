Ночная атака БпЛА, враг продвигается на фронте: главные новости ночи 7 января 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Враг оккупировал Лозовую — DeepState Читать далее –>
- Молдова срочно отключает подконтрольные себе села от энергосети Приднестровье Читать далее –>
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- Военный объяснил, почему в ближайшее время не следует ожидать окончания войны в Украине Читать далее –>
- У Трампа еще нет плана окончания войны в Украине, а есть только некоторые наработки Читать далее –>
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