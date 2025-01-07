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Ночная атака БпЛА, враг продвигается на фронте: главные новости ночи 7 января 2025 года

Ночная атака БпЛА, враг продвигается на фронте: главные новости ночи 7 января 2025 года

Война в Украине / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Враг оккупировал Лозовую — DeepState Читать далее –>
  • Молдова срочно отключает подконтрольные себе села от энергосети Приднестровье Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • Военный объяснил, почему в ближайшее время не следует ожидать окончания войны в Украине Читать далее –>
  • У Трампа еще нет плана окончания войны в Украине, а есть только некоторые наработки Читать далее –>

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