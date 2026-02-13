ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1169
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака БпЛА, встреча Рубио и Зеленского: главные новости ночи 13 февраля 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Марк Рубио

Марк Рубио / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 февраля 2026 года:

  • Россия резко активизировала авиаудары КАБами на юге Украины Читать далее –>

  • Рубио хочет встретиться с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности Читать далее –>

  • Силы ПВО на Хмельнитчине сбили несколько вражеских БПЛА — ОВА Читать далее –>

  • В Одесском районе перебои с электричеством, водой и отоплением в результате атаки дронов — ОВА Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>

Дата публикации
Количество просмотров
1169
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie