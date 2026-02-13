- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1169
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака БпЛА, встреча Рубио и Зеленского: главные новости ночи 13 февраля 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 13 февраля 2026 года:
Россия резко активизировала авиаудары КАБами на юге Украины Читать далее –>
Рубио хочет встретиться с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности Читать далее –>
Силы ПВО на Хмельнитчине сбили несколько вражеских БПЛА — ОВА Читать далее –>
В Одесском районе перебои с электричеством, водой и отоплением в результате атаки дронов — ОВА Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>