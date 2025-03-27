Ночная атака БпЛА, ВСУ отбросили врага возле Покровска: главные новости ночи 27 марта 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 марта 2025 года:
- ВСУ отбросили врага на Покровском направлении — DeepState Читать далее –>
- Макрон ответил, будет ли Евросоюз снимать санкции с России Читать далее –>
- Ночью враг атаковал Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- Удар БпЛА в Харьковской области: три человека получили ранения — прокуратура (фото) Читать дальше –>
- Кремль использует тему безопасности на ЗАЭС для срыва мирных переговоров — ISW Читать далее –>
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