Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночная атака БпЛА, ВСУ отбросили врага возле Покровска: главные новости ночи 27 марта 2025 года

Ночная атака БпЛА, ВСУ отбросили врага возле Покровска: главные новости ночи 27 марта 2025 года

Война в Украине / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 марта 2025 года:

  • ВСУ отбросили врага на Покровском направлении — DeepState Читать далее –>
  • Макрон ответил, будет ли Евросоюз снимать санкции с России  Читать далее –>
  • Ночью враг атаковал Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • Удар БпЛА в Харьковской области: три человека получили ранения — прокуратура (фото) Читать дальше –>
  • Кремль использует тему безопасности на ЗАЭС для срыва мирных переговоров — ISW Читать далее –>

Читайте также:

 

Похожие темы:

Следующая публикация