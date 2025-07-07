- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 6354
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночная атака БпЛА, взрывы в украинских городах: главные новости ночи 7 июля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 июля 2025 года:
Взрывы раздались в Киеве: работают силы ПВО Читать далее –>
Трамп прокомментировал намерения Маска создать новую политическую силу в США Читать далее –>
В Харькове дроны атаковали многоэтажки: есть пострадавшие Читать далее –>
В Одессе ночью раздалась серия взрывов Читать далее –>
Враг ночью атаковал Украину ударными БПЛА Читать далее –>