Ночная атака БпЛА, Зеленский изменил состав Ставки: главные новости ночи 30 марта 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего Читать далее –>
- Враг атакует Украину ударными БпЛА — Воздушные силы Читать далее –>
- Белый дом одобрил передачу Израиля оружия на миллиарды долларов — WP Читать далее –>
- В США назвали цель последних ракетных обстрелов Украины Читать далее –>
- Оппозиция Германии заявляет о растущей опасности поражения Украины в войне Читать далее –>
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