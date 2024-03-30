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Ночная атака БпЛА, Зеленский изменил состав Ставки: главные новости ночи 30 марта 2024 года

Ночная атака БпЛА, Зеленский изменил состав Ставки: главные новости ночи 30 марта 2024 года

Беспилотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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  • Враг атакует Украину ударными БпЛА — Воздушные силы Читать далее –>
  • Белый дом одобрил передачу Израиля оружия на миллиарды долларов — WP Читать далее –>
  • В США назвали цель последних ракетных обстрелов Украины Читать далее –>
  • Оппозиция Германии заявляет о растущей опасности поражения Украины в войне Читать далее –>

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