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Ночная атака дронами и напряженность между Польшей и Украиной: главные новости ночи 20 сентября 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
5057
Время на прочтение
1 мин
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Ночная атака дронами и напряженность между Польшей и Украиной: главные новости ночи 20 сентября 2023 года

Беспилотники Shahed / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 20 сентября 2023 года:

  • Польша отменила встречу Зеленского и Дуды на Генассамблее ООН Читать далее –>
  • Россия в течение ночи запустила в Украину несколько групп ударных БПЛА Читать далее –>
  • Зеленский встретился с генсеком ООН Гутерришем Читать далее –>
  • Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием принять меры против Азербайджана Читать далее –>
  • "Это не политика, а доказательства": прокурор МКС прокомментировал ордер на арест Путина Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
5057
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