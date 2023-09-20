Ночная атака дронами и напряженность между Польшей и Украиной: главные новости ночи 20 сентября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 20 сентября 2023 года:
- Польша отменила встречу Зеленского и Дуды на Генассамблее ООН Читать далее –>
- Россия в течение ночи запустила в Украину несколько групп ударных БПЛА Читать далее –>
- Зеленский встретился с генсеком ООН Гутерришем Читать далее –>
- Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием принять меры против Азербайджана Читать далее –>
- "Это не политика, а доказательства": прокурор МКС прокомментировал ордер на арест Путина Читать далее –>
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