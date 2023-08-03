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Ночная атака дронами и отступление окупантов: главные новости ночи 3 августа 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
4421
Время на прочтение
1 мин
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Ночная атака дронами и отступление окупантов: главные новости ночи 3 августа 2023 года

Главные события ночи, 3 августа / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 3 августа 2023:

  • В США рассказали, применят ли 5 статью НАТО через белорусские вертолеты в Польше Читать далее –>
  • В ряде областей ночью была объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов-камикадзе Читать далее –>
  • США согласовали продажу Финляндии уникальной системы ПВО: что известно Читать далее –>
  • Боррель предупредил страны юга о коварстве "дешевого" российского зерна Читать далее –>
  • Армия России перенапряжена и начинает отступать под давлением ВСУ — NYT Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
4421
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