Ночная атака дронами и отступление окупантов: главные новости ночи 3 августа 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 3 августа 2023:
- В США рассказали, применят ли 5 статью НАТО через белорусские вертолеты в Польше Читать далее –>
- В ряде областей ночью была объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов-камикадзе Читать далее –>
- США согласовали продажу Финляндии уникальной системы ПВО: что известно Читать далее –>
- Боррель предупредил страны юга о коварстве "дешевого" российского зерна Читать далее –>
- Армия России перенапряжена и начинает отступать под давлением ВСУ — NYT Читать далее –>
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