Ночная атака дронами и ракетами по Украине: Игнат прокомментировал антирекорд РФ

Комбинированной атакой по Украине 21 августа РФ установила один из антирекордов. Было запущено огромное количество средств воздушного нападения: 614 и баллистические ракеты «Кинжалы» и баллистические типа «Искандер», а также крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

Об этом рассказал начальник службы связи с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Как отметил Игнат, в воздушном тревоге была вся Украина, география атаки была очень велика. В частности, сильно отражался Запад.

«Работали все средства, которые сегодня нам доступны, обычно это и авиация, и вертолеты, дроны-перехватчики, мощно действует также РЭБ по разным регионам нашего государства, и мобильные огневые группы также велик процент ущерба сегодня именно ударным БПЛА», — отметил он.

Примечательно, что РФ запустила большое количество дронов — как «Шахедов», так и дронов-имитаторов.

«Хотя мы их называем имитаторами, все же они тоже представляют серьезную опасность, они тоже несут боевой заряд, и камеры на них устанавливают, и взрывчатку и так далее», — предостерег Игнат.

Утром атака была фактически уже отбита и завершена, добавил он, но противник запустил новые вражеские БПЛА с северного направления, поэтому Киевщина снова оказалась в тревоге.

Игнат также прокомментировал номенклатуру российских ракет.

«"Калибры" из Черного моря атаковали сегодня Украину, также ракеты Х-101 стратегические авиации, самолеты Ту-95и, и МИГ-31 выпустили 4 гиперзвуковых, которые их называют в России, а мы пишем аэробалистических ракет Х-47 М2 "Кинжал". Ну и одна ракета еще неустановленного типа, которая из Крыма атаковала в направлении севера. Разберутся уже по обломкам», — заключил начальник службы связи с общественностью командования Воздушных сил ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российская армия установила один из своих безумных антирекордов. Били по предприятиям гражданской инфраструктуры, жилым домам и гражданским.

Он подчеркнул, что одной из целей россиян стало гражданское предприятие, производившее кофемашины. В это предприятие инвестировал американский бизнес. И удар РФ очень показателен.

Всего ночью против Украины было применено 574 ударных дрона и 40 ракет. Спасатели, добавил Зеленский, работают во многих областях - от Запорожской до Волынской.

«Этот удар россияне нанесли так, будто ничего вообще не меняется. Вроде бы нет никаких усилий мира, чтобы остановить эту войну. Нужна реакция на это. До сих пор нет сигнала из Москвы, что они действительно собираются идти на содержательные переговоры и завершать эту войну. Требуется давление. Сильные санкции, сильные тарифы», - подчеркнул Зеленский.