Ночная атака дронами: в "Укрэнерго" рассказали, где самая сложная ситуация

В Украине в результате ночных ударов России сложилась тяжелая ситуация в энергосистеме. В некоторых областях ввели аварийные отключения.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"По состоянию на 11:00 19 декабря в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация. Всю ночь вражеские БПЛА пытались прорваться на энергообъекты по всей стране. Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не достиг, но, к сожалению, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры. Подразделы ГСЧС сейчас работают над ликвидацией последствий обстрелов. Там, где это сейчас возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы. есть повреждения", — говорится в сообщении.

Самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и г. Киев.

"Приоритетно подключаем объекты критической инфраструктуры, возобновление энергоснабжения бытовым потребителям может занять длительное время", — добавили в компании.

Ночная атака иранскими дронами 19 декабря

Почти всю ночь в Киеве и большинстве центральных регионов Украины продолжалась воздушная тревога — Россия нанесла массированный удар по иранским дронам-камикадзе. Украинская ПВО сбила 30 из 35 вражеских беспилотников над Украиной этой ночью, сообщили в воздушных силах.

Киев и область подверглись мощной атаке дронов иранского производства. На юге также были сбиты 10 беспилотников.

Что со светом в регионах

Как сообщил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения в воскресенье, 18 декабря, за выходные энергетики вернули электричество 9 млн украинцам.

"Еще 3 миллионам украинцев возвращены поставки энергии. Плюс вчера (в субботу, 17 декабря, — ред.) 6 миллионов. То есть, после удара террористов в пятницу уже есть результат для 9 миллионов наших людей", — рассказал он.

Глава государства также отметил, что во многих городах Украины нормализовалась ситуация с системой централизованного отопления.

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