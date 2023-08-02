Ночная атака дронами: в ВСУ рассказали о враждебных целях и попаданиях

Есть попадания на территории Одесской области.

В ночь на 2 августа российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Силы ПВО уничтожили 23 вражеских дрона.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 23 ударных БпЛА", — говорится в сообщении.

Отмечается, что армия РФ запускала "Shahed" по трем направлениям: из российского Курска и Приморско-Ахтарска, а также из Чауды в аннексированном Крыму.

Большинство беспилотников были уничтожены в Киевской и Одесской областях. Часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области, добавили в ПС.

Атака РФ ночью 2 августа

Ночью в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В Командовании ПС сообщили, что в Украину вошли несколько групп ударных БПЛА. Угроза ударов была в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Житомирской областях и столице Украины Киеве.

Стало известно, что Россия ночью атаковала Украину "шахедами". В частности звуки взрывов слышали в столице и Одесские области. Также известно, что в Сумской области был уничтожен дрон врага.

Россияне ударили дронами по Одесщине. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары. Кроме того, поврежден элеватор. Данных о пострадавших не поступало.

Кроме того, силы ПВО уничтожили все летевшие в направлении Киева БПЛА. Россияне атаковали столицу 10 дронами-камикадзе. Было зафиксировано падение обломков сбитых дронов в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева.

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