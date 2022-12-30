Ночная атака дронов и Байден подписал бюджет США: главные новости ночи 30 декабря

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи
Главные новости ночи 30 декабря:
- Байден подписал бюджет США на 2023 год с помощью Украины. Читать дальше –>
- Ночью в Черкассах раздался взрыв. Читать дальше –>
- В КМВА сообщили о ночной атаке дронов на Киев и работе ПВО. Читать дальше –>
- В разведке анонсировали хорошие новости по освобождению украинских пленных. Читать дальше –>
- В Белом доме думают о передаче Украине боевых машин Bradley. Читать дальше –>
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