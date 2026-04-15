Ночная атака дронов на Черкассы: есть пострадавшие
В ночь на 15 апреля российские дроны атаковали Черкасщину — в Черкассах зафиксировано падение враждебных целей на нескольких локациях, есть пострадавшие.
В ночь на 15 апреля российские войска направили ударные беспилотники на Черкасскую область. Под атакой оказался, в частности, областной центр.
Как сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец , в Черкассах зафиксировано падение враждебных целей на нескольких локациях. По предварительным данным, пострадали три человека.
На местах работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки и состоянии потерпевших уточняется.
Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях отбоя.
