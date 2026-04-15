Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Украина
446
1 мин

Ночная атака дронов на Черкассы: есть пострадавшие

В ночь на 15 апреля российские дроны атаковали Черкасщину — в Черкассах зафиксировано падение враждебных целей на нескольких локациях, есть пострадавшие.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 15 апреля российские войска направили ударные беспилотники на Черкасскую область. Под атакой оказался, в частности, областной центр.

Как сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец , в Черкассах зафиксировано падение враждебных целей на нескольких локациях. По предварительным данным, пострадали три человека.

На местах работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки и состоянии потерпевших уточняется.

Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях отбоя.

Напомним, что ранее Россия ударила по Днепру: стали известны первые подробности .

