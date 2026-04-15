Ночная атака дронов на Черкассы: есть пострадавшие

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 15 апреля российские войска направили ударные беспилотники на Черкасскую область. Под атакой оказался, в частности, областной центр.

Как сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец , в Черкассах зафиксировано падение враждебных целей на нескольких локациях. По предварительным данным, пострадали три человека.

На местах работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки и состоянии потерпевших уточняется.

Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях отбоя.

