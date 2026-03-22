Ночная атака дронов на Киевщину: первые подробности

Дрон

Российские войска в очередной раз атаковали Киевщину ударными беспилотниками ночью. Под вражеским ударом оказались мирные населенные пункты, гражданские предприятия и жилые дома.

Об этом в телеграмме сообщила Киевская ОВА.

Последствия атаки зафиксированы в Броварской общине. В результате удара повреждены здания на территории трех предприятий. На одном из объектов возник пожар, который спасателям удалось оперативно локализовать.

Также повреждения получили два частных дома — разрушены фасады и крыши. Кроме того, пострадали транспортные средства: два легковых автомобиля и грузовик.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На местах работают все экстренные службы. Идет фиксация последствий атаки и ликвидация разрушений.

Местные власти еще раз призывают жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться к укрытиям.

Напомним, 21 марта российские войска вторично за день атаковали Запорожье . В городе раздались взрывы, в одном из районов было зафиксировано задымление.

По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в результате атаки было обесточено более 47 тысяч абонентов. Часть потребителей уже удалось заживить, остальные остаются без электроснабжения до завершения восстановительных работ.

В некоторых районах города могут быть перебои с электроснабжением. В зданиях рядом в результате вражеского удара повреждены окна взрывной волной», — сообщил Федоров.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Также в результате утреннего удара российского дрона по частному дому в Запорожье погибли супруги.

Об этом сообщило «Общественное», опубликовав видео с места трагедии. На кадрах видно, как собака погибших не отходит от пепелища, воет и пытается вырваться из поводка, чтобы вернуться к месту, где находились его хозяева. Четвероногого, пытающегося добраться до разрушенного дома, сдерживали люди.